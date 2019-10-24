شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين و5 مفقودين وانقطاع للكهرباء بسبب السيول فى كتالونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إقليم كتالونيا إلى طقس سئ بسبب "ظاهرة دانا" والتى أدت إلى وقوع فيضانات وسيول أودت بحياة شخصين، حسبما قالت صحيفة "الكونفينثيال" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة دانا أدت إلى أمطار غزيرة فى منطقة تراجونا، ويعمل رجال الأطفاء على البحث عن الأشخاص المفقودين.

وأوضحت الصحيفة أن أحد القتلى يبلغ 70 عاما، والآخر 52 عاما وأصيب فى محطة قطار فى محطة برشلونة، وساعده نظام الطوارئ الطبية فى نفس المحطة ولكنه فى النهاية لم يتمكنوا من انقاذ حياته.

Advertisements

وتركت "دانا" حوالى 300 لتر من المياه للمتر المربع فى بضع ساعات فى بعض اجزاء بمحافظة تاراجونا واكثر من 200 فى مقاطعة جيرونا.

وقال روبين ديل كامبو، المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الحكومية "ايميت" إن فى برشلونة ستصل كثافة الأمطار إلى 150 لترا فى 12 ساعة، مشيرا إلى انه من المتوقع هبوب رياح قوية على امتداد النصف الشرقى لكتالونيا وكاستيون وجزر البليار.

وأوضحت الصحيفة، أن العاصفة والفيضانات أعاقت حركة التنقل برا فى الإقليم الإسبانى، وتم إغلاق أكثر من 43 طريقا، كما أدت إلى خروج قطار شحن عن مساره بسبب انهيار جسر، وتوقفت خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى انقطاع الكهرباء عن حوالى 20 ألف شخص فى كتالونيا.