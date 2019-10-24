شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستشفيات متطورة وأماكن ترفيهة ومصانع بسجن النساء والمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أجهزة حديثة ومتطورة بمستشفيات السجن، ومصانع ضخمة، ومعاملة طيبة للسجناء"، هذا ما كشفت عنه زيارة وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لنزلاء سجني "النساء بالقناطر والمرج العمومي".

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء والنزيلات واطلع على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات والنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة والغسيل الكلوى ، ونادى أطفال السجينات وناقشوا النزيلات المتواجدات بالنادى رفق أطفالهن عن أحوالهن المعيشية ، حيث أشدن بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن ولأطفالهن وقيام إدارة السجن بإحضار أطفالهن المودعين بدور الرعاية الخارجية لزيارتهن بالسجن بصفة دورية ، كما توجهوا إلى قاعات الزيارات والكافيتريات والمكتبات وفصول محو الأمية ، ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج السجينات وأشادوا بجودة المعروضات وتميزها ، وكذا المخابز والمطابخ ومركز التأهيل المهنى على حرف التشييد والبناء، وناقشوا النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهن ، حيث أشادوا جميعاً بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين .

Advertisements

يأتى ذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته ، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.



أجهزة حديثة بمستشفى السجن



سجينات



مستشفى السجن



مصنع الملابس