شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعب سلة تركى يفتح النار على أردوغان: «هتلر هذا العصر» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن أنس كانتر لاعب كرة السلة التركى المحترف فى الدورى الأمريكى، هجوما عنيفا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بهتلر هذا العصر، وذلك خلال لقاء أجراه عبر فضائية السى إن إن الأمريكية، وبثت منصات تركية معارضة مقاطع منه.

وأشار مقدم البرنامج إلى تغريدة كتبها لاعب كرة السلة الأمريكى، قال فيها :"لم ارى ولم اتحدث لعائلتى منذ 5 أعوام حيث سجن والدى، وأشقائى لا يجدون عمل وتم الغاء جواز سفرى وأصدروا فى حقى مذكرة اعتقال دولية ولا تستطيع عائلتى مغادرة البلاد كما اتلقى تهديدات بالقتل يوميا اتعرض لمضايقات وحاولوا خطفى فى إندونسيا"، مضيفا:"الحرية ليست مجانا".

وأكد أنس فى حديثه لـ "سي إن إن"، أن أردوغان لا يحترم الديمقراطية ولا يحترم حقوق الإنسان ولا توجد حرية للحديث أو التعبير أو حتى الدين فى تركيا، وأضاف:"أحب بلدى وأحب علم بلدى لكن مايحدث لبلدى مفجع".

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وردا على سؤال حول مقدار ثقته فى أردوغان، قال: "لا أثق به بالتأكيد، أعنى أن ما يفعله هو عدم احترام لبلده، ولا شعبه ،وهو بالتاكيد رجل سيئ للغاية، وقد وصفته بهتلر هذا القرن لسبب إذا مارايت مايفعله فى كل دول العالم خاصة فى سوريا لجميع الأكراد الأبرياء إنها ماساة إنسانية".

وتابع :"لقد نشات داخل تركيا ولدى كثير من الأصدقاء الأكراد، وهم مدهشون، وما يحدث فى سوريا بالتأكيد مأساة إنسانية الرجال والنساء والأطفال يموتون، واعتقد أن تركيا يجب أن تتوقف عن غزو سوريا وعليهم بالتاكيد التوقف عن العمل مع داعش"