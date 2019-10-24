شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية يلتقى الوزير المفوض للرقابة العليا بدولة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم الخميس، السيدة/ Mrs. Rose mbah ache الوزير المفوضة للرقابة العليا بدولة الكاميرون.

وأعرب رئيس الهيئة عن ترحابه بالزيارة التي تُعد بمثابة تأكيد لعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الكاميرون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، خاصة في ضوء سابقة اللقاء الذي جمع بينهما على هامش فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ.

كما أشار رئيس الهيئة ، إلى أن المتغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، وأن التطور الإيجابي للعلاقات المتميزة بين الهيئة وما يناظرها من مؤسسات معنية بمكافحة الفساد بدولة الكاميرون ضرورة حتمية لوقف استنزاف ثروات وموارد الدول ويلبى طموح المواطنين في تحقيق الرخاء، وان اللقاء خطوة على طريق تنمية التعاون وتبادل الخبرات.

وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بتخصيص منح تدريبية للعناصر الأفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد على مستوى القارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، فقد تم تقديم 10 فرص تدريبية للعناصر التي تعمل في مجال مكافحة الفساد بدولة الكاميرون دعما لتلك الإجراءات.

Advertisements

كما تم أثناء اللقاء استعراض نظام وطبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية عن طريق تحقيق التكامل بين الوحدات الداخلية لأجهزة الهيئة المختلفة، وذلك اضطلاعا بدورها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بالجهاز الإداري للدولة ودعما لجهود مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه والحد من اثاره السلبية.

وفى نهاية اللقاء، قدمت الوزيرة الشكر وأبدت سعادتها لكل الدعم والتعاون الذى شهدته خلال زيارتها للهيئة وأكاديميتها الوطنية لمكافحة الفساد، وانها ستتخذ كافة الإجراءات لتفعيل تلك المنح عقب عودتها لبلادها، كما نقلت تحيات رئيس دولة الكاميرون لمصر وأشارت الى اهتمام سيادته ودعمه لكل التعاون مع مصر في مجال مكافحة الفساد، وأخيرا أعربت عن فخرها واعتزازها بالنجاح الذى حققته الهيئة في تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ.