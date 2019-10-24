شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى أسبوع القاهرة للمياه عن " تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة خاصة فى أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان " مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل" .

وتناولت الجلسة عرض الجهود السابقة للتكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لساحل البحر المتوسط في مصر.بدأت الجلسة بعرض الصورة العالمية لقضايا التكيف مع تغير المناخ وتطبيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم .

وتم تقديم مشروعين رئيسيين للتكيف وهما : مشروع التكيف المنفذ من جانب مرفق البيئة العالمية ممثل فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغير المناخ في دلتا نهر النيل ، ومشروع التكيف مع تغير المناخ الجاري في مناطق الساحل الشمالي ودلتا النيل.

كما تم عرض لأعمال الحماية المقامة في المناطق الساحلية للتكيف والتي تم إجراؤها كجزء من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل . في نهاية الجلسة تم عرض الجهود الوطنية لوضع استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتطوير خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر.

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و يعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحــداث المائية على المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وتنظمــه وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة ســنوياً بالتعــاون مع الشــركاء الوطنييــن والإقليمييــن والدوليين

ويهــدف أسبوع القاهرة للمياه بشــكل عـام إلـي تعزيـز الوعى المائـى وتشــجيع الإبتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه والتعــرف علــى التحــركات العالميــة والجهــود المبذولـة لمواجهـة تلــك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.

يعقــد الحدث هــذا العـام تحــت عنــوان "الاســتجابة لنــدرة الميـاه" والــذي تــم اختيــاره ليعكــس مدى أهميــة هــذا الموضــوع الهــام لمجتمعاتنــا، وســوف يتــم مناقشــته من خلال خمســة محــاور فرعيــة متعلقــة بنــدرة الميــاه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه ، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضاً، والأبحاث والإبتكارات التى تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون فى قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــي العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة، ومن المزمع تنظيم خمســة جلســات رئيســية عامــة وأكثــر من40جلســة فنيــة وخاصــة.