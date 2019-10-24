شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر صحفى فى ختام قمة أفريقيا – روسيا بحضور السيسي وبوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى فى ختام قمة أفريقيا – روسيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين. وشهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مسؤولى الاتحاد الأفريقى ونظرائهم فى روسيا.

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