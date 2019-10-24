صور.. تجمعات لمياه الأمطار بشارع الملكة فى فيصل والأهالى يطالبون بسحبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة شارع الملكة بفيصل تجمعات مياه الأمطار ورواسب طينية، فيما طالب أهالى المنطقة بشفط وسحب كميات المياه لتسهيل سير المارة والسيارات وعدم حدوث تكدس مرورى فى الشارع والشوارع المحيطة. وشهد طقس الخميس موجه سيئة أدت إلى سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة من البلاد، أدت إلى تجمعات مائيه فى شوارع كثيرة. وتبذل الحكومة جهدا فى شفط المياه فى كثير من المناطق التى شهدت وجود أمطار غزيرة لتيسير حركة المرور. Advertisements وجدد مجلس الوزراء، تحذيره للمواطنين فى محافظات شمال الدلتا، حيث تشهد محافظاتهم غدا الجمعة، موجة من الطقس السيىء واحتمالية حدوث سيول، طبقا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، كما ناشدت المواطنين تخفيف التكدس المرورى فى الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

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