شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والذي يستمر لمدة يومين من 24 - 25 أكتوبر الجاري.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سعادتها بالاهتمام المصري والعالمي بالابتكار وربط مجال البحث العلمي والابتكار بالصناعة، مشيدًا بعنوان معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار "أفريقيا تبتكر" بمشاركة كم كبير من الدول الأفريقية.

وأثنت على مجهودات العاملين بأكاديمية البحث العلمي في تنظيم المعرض والذي يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمبتكرين والباحثين في مصر، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية كل عام يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين؛ لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة.

Advertisements

وأشارت إلى أهمية أن يعيش المجتمع المصري في بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار لدى الأطفال، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على تكاتف الجهود لدعم الابتكار وتأسيس بيئة داعمة للابتكار والإبداع بداية من رياض الأطفال.

وأوضحت أن التعليم والتعلم هناك فارق كبير بينهما، فالتعليم هو تلقى المعارف عن طريق عوامل مساعدة مثل المدرسة والمناهج والمعلم، أما التعلم فهو مدى الحياة، فالطفل تولد لديه قدرة علي التعلم ولابد من استغلالها، بينما يستمر الإنسان في اكتساب الخبرات في جميع مراحله العمرية، قائلًة: إن نظم التعليم التقليدية المبنية على الحفظ والتلقين يمكن أن تقتل وتدثر القدرة على الابتكار، فالإنسان ليس ورقة متمثلة في شهادة ووظيفة ولكن حصيلة خبرات.

وقالت، إن نظام التعليم الجديد يهدف لإنتاج جيل قادر على التعلم والتفكير وتنمية الابتكار لديهم، وأصبح بنك المعرفة أكبر مكتبة إلكترونية تقدم خدمات للطلاب والمعلمين والباحثين، حتى نصل إلي مرحلة بناء المعرفة.