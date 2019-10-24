شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكدس مرورى بشارع السودان بسبب مياه الأمطار بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع السودان بالجيزة، اليوم الخميس، تكدسا مروريا، بداية من نزلة كوبرى فيصل، اتجاه جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الاتجاه المعاكس، بسبب تراكم مياه الأمطار على جانبى الطريق، بالإضافة إلى توقف عدد من سيارات الميكروباص بالطريق، بجوار جامعة القاهرة.

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وفى محاولة للتصدى للكثافة المرورية، تم الاستعانة بسيارات لشفط المياه، وانتشر رجال المرور، لإعادة حركة السير لطبيعتها.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة.