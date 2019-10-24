الرى تبحث التعامل مع تأثير التغيرات المناخية على المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى جلسة فنية فى اسبوع القاهرة للمياه بعنوان "التعامل مع تأثير التغيرات المناخية على المياه".

ركزت الجلسة على عرض الجوانب الهامة لآثار تغير المناخ من خلال تقديم خمس دراسات تم من خلالها عرض تصور لفهم كيفية تأثير تغير المناخ على المياه، التربة ، ملوحة التربة والإنتاج الزراعي. الي جانب عرض عن كيفية إستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية لتقييم مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر في مصر خلال الجلسة تم مناقشة تقييم التأثير المشترك لإرتفاع منسوب سطح البحر و العواصف على الأراضي المنخفضة لدلتا النيل في مصر. وكذلك تم عرض الفرص المتاحة لتحسين النظم الهيدرولوجية العالمية والوطنية لرصد حالة مخاطر الجفاف والتوقعات في البلدان المتأثرة بالجفاف وخاصة في أفريقيا.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه من أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.