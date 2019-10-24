الكهرباء: جار تحديد أماكن الأعطال بأكتوبر وإعادة التيار فى أسرع وقت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فرق الطوارئ توجهت إلى منطقة 6 أكتوبر للتدخل السريع لإصلاح الأعطال الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة بهذه المنطقة. وأضاف عسران لـ"الخليج 365"، أن الفرق الفنية التابعة للوزارة متواجدة حاليا بمنطقة 6 أكتوبر لتحديد أماكن الأعطال و إصلاحها فى أسرع وقت، لافتا إلى أن إعادة التيار الكهربائى للمناطق التى تعرضت لانقطاع فى التيار الكهربائى خلال ساعتين على الأكثر.

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