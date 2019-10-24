شكرا لقرائتكم خبر عن سور متحف وزارة الزراعة بالدقى يهدد حياة المارة بعد انتشار الشقوق والتصدعات والان مع تفاصيل الخبر
ويحاط المتحف بسور كبير يمتد بطول الثلاثين فدان، ليمر من شارعى الثورة ووزارة الزراعة وشارع المتحف الزراعى، ورغم طول السور إلا أنه لم يحظى بالإهتمام الكامل، ما أدى لظهور تشققات وتصدعات كبيرة بطول السور ما يهدد المارة حال سقوط أى جزء منه، خاصة أن المتحف يجاور عدد من المدارس ويسير بجواره أعداد كبيرة من الطلبة.
ورصد ”الخليج 365” صور وفيديو، توضح مدى خطورة التصدعات التى امتدت بطول السور خاصة أنها انتشرت بجدار السور مما يؤدى إلى سقوطه فى أى لحظة، بالإضافة إلى وجود رصيف بجوار السور ما يجعل المارة يسيرون مجبرين بجوار السور.
وطالب سكان شارع الثورة بسرعة اتخاذ اللازم تجاه أعمال الترميم أو إعادة البناء حفاظا على حياه المارة، وكذلك الحفاظ على المتحف ومحتوياته من السرقة حال سقوط أى جزء من السور.
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