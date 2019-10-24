الرى تنظم جلسة بأسبوع القاهرة للمياه حول التغيرات المناخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى جلسة عامة بأسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "آثار تغير المناخ الاستجابة والتكيف". ركزت المناقشات خلال الجلسة على تساؤلين رئيسيين هما : "كيف سيؤثر تغير المناخ على دورة المياه، وما استراتيجيات التخفيف والتكيف الرئيسية للحد من المخاطر البيئية". وناقش الخبراء التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية مثل نقص الموارد المائية، غرق الأراضى فى المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب المياه إلى جانب انحدار الإنتاجية الزراعية. كما تم عرض مجموعة من التجارب الناجحة في كيفية التكيف مع التغيرات المناخية فى كل من المملكة المتحدة فرنسا والمغرب وهولندا، بالإضافة إلى ذلك تم عرض الخبرات والدروس المستفادة من خلال منظمة الأرصاد العالمية، وخلصت الجلسة إلى التأكيد على ضرورة إيجاد وسائل لتكيف المجتمعات مع هذه الآثار وكيفية التعامل معها.

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