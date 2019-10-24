​السيسي: قمة سوتشي تترجم المستوى المتنامي للعلاقات بين أفريقيا وروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على حسن الضيافة والاستقبال من الجانب الروسي ضمن أعمال النسخة الأولى للقمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتشي.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ختام أعمال القمة (الأفريقية - الروسية)، في مدينة سوتشي، اليوم الخميس: "توصلنا إلى بيان ختامي يعكس الأولويات المشتركة الأفريقية الروسية، وعلى رأسها قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة وفقًا لأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030".

وتابع الرئيس: "هذه القمة تترجم المستوى المتنامي لعلاقات التعاون بين الجانبين والعلاقة الثنائية بين الزعماء المشاركين بما يدفع نحو تحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال الأفارقة والروس وركز على عدد من الموضوعات أهمها البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والطاقة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة".

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وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم الاتفاق على تدشين منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص بما يضفي بعدًا إضافيًا لتشجيع رواد الأعمال الروس للاستثمار في أفريقيا ويحقق تطلعات الطرفين.

وتابع الرئيس: "استعرضنا وجهات النظر بشكل صريح في قضايا التعاون في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والعلمية والفنية والإنسانية، فضلًا عن اعتماد إعلان ختامي يعكس المبادئ التي تم الاتفاق عليها، وهي احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحقيق السلم والأمن من خلال نظام أكثر عدالة في العلاقات الدولية يقوم على مبدأ السلم في تسوية الصراعات والحفاظ على هوية الدول ودعم أهداف أجندة التنمية أفريقيا 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب تدشين آلية وزارية لمتابعة الحوار والشراكة".

وأنهى الرئيس السيسي حديثه قائلًا: "سيستمر الجانبان في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة بما يحقق آمال شعوب القارة وشعب روسيا، وتظل المسئولية ملقاة على عاتقنا جميعًا للبناء على ما تحقق والعمل معًا على تعزيز مخرجات النسخة الأولى لقمة روسيا أفريقيا لتعكس تطلعات الشباب داخل القارة آملين أن تنتج الكثير وتجسد نتائجها واقعًا تستفيد منه الأجيال الشابة".