آبي أحمد: نعلم ما يقلق المصريين بشأن سد النهضة.. والإعلام سبب المشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه أجرى حوارًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول أزمة سد النهضة، واصفًا إياه بالحوار المفيد.

وأضاف أحمد، على هامش القمة الأفريقية الروسية في سوتشي، اليوم الخميس: "أجريت مع الرئيس المصري السيسي حوارًا مفيدًا ومن يخلق المشاكل هو الإعلام وتوصلت مع الرئيس السيسي إلى أن هناك رغبة شديدة بين المسئولين والشعبين للعمل فيما يفيدهم".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن لملء خزان سد النهضة، نحن نؤمن بحقنا في الاستفادة، وسيستمر الخبراء للاتفاق على موعد ملء سد النهضة بما يفيد إثيوبيا ولا يضر بمصر".