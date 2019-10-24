وزيرة التضامن تضع حجر أساس تطوير مؤسسة تثقيف الفتيات بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، انطلاقا لبدء العمل لبناء مجمع متكامل اجتماعي ثقافي علاجي ترفيهي للفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية، بقيمة 84 مليون جنيه.

وأكدت الوزيرة - خلال مراسم وضع حجر الأساس - أن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة، إحدى أقدم المؤسسات في مصر لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية من الفتيات، حيث توفر لهن الإقامة والخدمات المتكاملة، وهي في حاجة إلى تطوير واسع..موضحة أنه تم بالفعل رفع كفاءة وتحسين المباني القائمة، لكن هناك حاجة إلى تطوير شامل بالمؤسسة وهو ما تم تدشينه اليوم بتكاليف 84 مليون جنيه وسيضمن التطوير إقامة مباني للإقامة والإعاشة وأخرى خدمية وترفيهية وسيتم العمل على مدى 24 شهرا.

وأشارت إلى أن البنية التحتية ستكون مؤهلة ومتضمنة أكواد الإتاحة التي تناسب الإعاقات المتنوعة وسيتم تطويرها ليكون بها استيعاب أعداد أكثر من الموجودة حاليا بالمؤسسة، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البرامج التدريبية المقدمة بحيث يتضمن أعمال تنمية وأعمال يدوية قادرة على استغلال قدرات الأبناء والأنشطة الرياضية الملائمة.

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من جانبه، أوضح عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء مبنى للإقامة على مساحة 1200 متر، وتستمر المرحلة الأولى لمدة 12 شهرا بتكلفة 54 مليون جنيه، والمرحلة الثانية ستكون بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه،لإنشاء مبنى خدمي وترفيهي وتستمر أيضا لمدة 12 شهرا.

يذكر أن الهدف العام من المشروع هو زيادة السعة الاستيعابية من 60 إلى 120 سريرا وإعادة توزيع المباني وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز وذلك في إطار التطوير للخدمات المقدمة.

وفي سياق آخر، افتتحت الوزيرة - على هامش وضع حجر الأساس - معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة الذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ضم العديد من المنتجات والأشغال اليدوية من أعمال الخزف والفخار، مشيدة بجودة وتصميميات المشغولات.