لحماية النحل والمحاصيل.. 10 نصائح للمزارعين لمواجهة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر المعمل المركزى للمناخ الزراعي بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والعديد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع الأمطار والظروف الجوية المتقلبة، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة للحفاظ على ثرواتهم النباتية وتفادي أية خسائر محتملة.

وأكد المركز، في توصياته، ضرورة تنفيذ إجراءات واحتياطات عاجلة ومهمة عند سقوط الأمطار بالنسبة للزراعات الموجودة خلال هذه الفترة بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية حول استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم.

ومن أكثر المحافظات عرضة لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الـ48 ساعة القادمة، السواحل الغربية، ومحافظات شمال الدلتا، ومدن ومحافظات القناة، خاصة بورسعيد، فضلًا عن مدن ومحافظات شمال وجنوب سيناء، تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

وتمتد ذروة موجة عدم الاستقرار خلال الـ48 ساعة القادمة اعتبارًا من مساء الخميس حتى مساء الجمعة القادم، ومن أكثر المحافظات تأثرًا بها الإسكندرية وبورسعيد وشمال ووسط سيناء، حيث تكون الأمطار غزيرة ورعدية تصل حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وجاءت أبرز التوصيات التي صدرت على النحو التالي:

- تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار بالنسبة للري بالتنقيط بالأراضي الرملية.

- التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية بالنسبة للري بالغمر.

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- التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة في زراعات البطاطس والفراولة.

- يفضل الاهتمام بالصرف أو الإسراع بجمع ثمار المانجو متأخرة النضج حتى لا تؤدي زيادة الأمطار إلى حدوث تشقق للثمار.

- لا يوجد تأثير على ثمار الموالح إلا في حالة عدم صرف المياه وتجمعها في الأرض بما يؤدي إلى التشقق والتساقط.

- بالنسبة للمحاصيل الأخرى، لا بد من حقن 2 لتر من حمض الفسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، ويكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كجم للفدان حقنًا.

- يُنصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

- تتسبب الأمطار في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدى لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات أعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.

- بالنسبة لمربي النحل يُفضل إبعاد خلايا النحل عن الأماكن شديدة الأمطار والرياح ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها وعدم الكشف عن خلايا النحل في هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجة.

- على مًربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالامراض، والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.