مصر | "انتحار فتاة المطرية".. عايرتها أختها بتأخرها الذهني فألقت بنفسها من الدور الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتحار فتاة المطرية".. عايرتها أختها بتأخرها الذهني فألقت بنفسها من الدور الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر، على الانتحار بعد إلقاء نفسها من الطابق الرابع، اليوم الخميس، في المطرية.
وكان العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من أهالي المطرية، بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بإحدى الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتلقت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة.
وتبين من التحريات أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، تعاني من تأخر ذهني، وتعرضت إلى التنمر من قبل أختها، مما دفعها إلى إلقاء نفسها من نافذة غرفتها، ولقيت مصرعها في الحال.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.