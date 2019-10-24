مصر | "انتحار فتاة المطرية".. عايرتها أختها بتأخرها الذهني فألقت بنفسها من الدور الرابع

وكان العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من أهالي المطرية، بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بإحدى الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتلقت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، تعاني من تأخر ذهني، وتعرضت إلى التنمر من قبل أختها، مما دفعها إلى إلقاء نفسها من نافذة غرفتها، ولقيت مصرعها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.