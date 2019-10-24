مصر | حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالطالبية.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالطالبية.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة وترويجها على المواطنين بمنطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.
وطلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
وكانت شنت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية بمنطقة الطالبية، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم.
وكانت شنت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية بمنطقة الطالبية، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم.
ووجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.