مصر | حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالطالبية.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

وكانت شنت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية بمنطقة الطالبية، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم.



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

