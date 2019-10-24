مصر | "استغل زيادة الإقبال".. حبس صاحب ثلاجة لحوم فاسدة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغل زيادة الإقبال".. حبس صاحب ثلاجة لحوم فاسدة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص ويدعى "عمرو.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتجميعه كميات كبيرة من اللحوم وأحشاء الحيوانات وضبط 4 أطنان غير صالحة للستهلاك الآدمي بمنطقة الجيزة.



وطلبت النيابة بجنوب الجيزة عرض الـ4 أطنان "لحمة رأس وكرشة وفشة"، على لجنة طبية وفحصها وكتابة تقرير واف.



وكانت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د"، صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.



وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 4 أطنان من (فشة-كرشة-لحمة رأس) غير صالحة للاستخدام الادمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

