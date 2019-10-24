مصر | وفد "القومي لحقوق الإنسان" يزور سجني النساء بالقناطر والمرج العمومي

استقبل قطاع السجون وفدا من أعضاء ( المجلس القومي لحقوق الإنسان " لزيارة نزلاء سجني (النساء بالقناطر والمرج العمومي ).

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء والنزيلات واطلع على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزيلات والنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة والغسيل الكلوي، ونادي أطفال السجينات وناقشوا النزيلات المتواجدات بالنادي رفق أطفالهن عن أحوالهن المعيشية حيث أشدن بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن ولأطفالهن وقيام إدارة السجن بإحضار أطفالهن المودعين بدور الرعاية الخارجية لزيارتهن بالسجن بصفة دورية، كما توجهوا إلى قاعات الزيارات والكافيتريات والمكتبات وفصول محو الأمية، ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج السجينات وأشادوا بجودة المعروضات وتميزها، وكذا المخابز والمطابخ ومركز التأهيل المهني على حرف التشييد والبناء.

وناقشوا النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهن، حيث أشادوا جميعًا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقًا لمعايير ومبادىء حقوق الإنسان، وحرصًا من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة.

