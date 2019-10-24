مصر | إحالة تاجري "كيف" بالدرب الأحمر لمحكمة الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة تاجري "كيف" بالدرب الأحمر لمحكمة الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بإحالة عاطلين لاتجارهما في المخدرات إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا من الأهالي يفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبطهما وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما 158 جرام هيروين وحشيش و185 قرصًا مخدرًا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين في وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

