مصر | "عيلة وش إجرام".. شقيقان يقتلان سائق توكتوك بمساعدة والدهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيلة وش إجرام".. شقيقان يقتلان سائق توكتوك بمساعدة والدهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق "توك توك"- مُقيم بدائرة القسم) بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شقيقان "يعملان سائقان على مركبة توك توك" - سبق اتهام أحدهما في قضية "سلاح أبيض" - مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول باتفاقه مع شقيقه على استدراج أحد سائقي "التوك توك" وقتله بقصد الاستيلاء على المركبة.

وفي سبيل ذلك قاما باستدراج المجني عليه حال سيره بشارع العشرين بزعم توصيلهما لمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم، وأثناء سيرهم استغل الأول خلو الطريق من المارة وقام بالتعدي عليه بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور وهربا، وأضافا بقيام والدهما (حارس عقار - مُقيم بذات العنوان) بإعداد سيارة نقل وقام بنقل "التوك توك" المستولى عليه لبلدتهم بالرغم من علمه بأنه من متحصلات جريمة، باستهداف الأخير تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات نجليه، ونفى علمه بمقتل المجني عليه، وأضاف بقيامه عقب الواقعة بالاتفاق مع (سائق - مُقيم بالمنيا) على إتمام عملية النقل بالسيارة قيادته، وبسؤال الأخير أيد ذلك ونفى علمه بأن المركبة من متحصلات جريمة، وبإرشاد المتهمين تم ضبط المركبة المستولى عليه، وتبين قيامهما بتغيير معالمها وأضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بمنطقة صحراوية بطريق سفرهما لبلدتهما بالمنيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

