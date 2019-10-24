مصر | "أقنعة وجه" و"آلاف الجنيهات".. السطو المسلح على محطة وقود في الإسكندرية

وتبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص (مشرف بمحطة وقود - كائنة بالطريق الصحراوي "الإسكندرية القاهرة" بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمكتب الإداري الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه وعقب ذلك قاما بإيثاقه وتكميمه وفرا هاربان.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص (3 عمال "اثنين منهم يعملان بذات المحطة محل الواقعة" - عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية مسجلة").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهمان الأول والثاني بأنهما نظرًا لعملهما بالمحطة محل الواقعة قاما بالاتفاق على سرقة المبالغ المالية حصيلة بيع الوقود بالمحطة وفي سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين وإعداد السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وتجهيز بعض أقنعة الوجه لإخفاء ملامحهم وإمداد باقي المتهمين بكافة المعلومات حول مكان الاحتفاظ بالمبالغ المالية بالمحطة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ 127 ألف جنيه - 4 هواتف محمولة قاموا بشرائها من المبلغ المالي المستولى عليه -السلاح المستخدم "مطواة"- أقنعة الوجه)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

