مصر | "أقنعة وجه" و"آلاف الجنيهات".. السطو المسلح على محطة وقود في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أقنعة وجه" و"آلاف الجنيهات".. السطو المسلح على محطة وقود في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص (3 عمال "اثنين منهم يعملان بذات المحطة محل الواقعة" - عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية مسجلة").
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهمان الأول والثاني بأنهما نظرًا لعملهما بالمحطة محل الواقعة قاما بالاتفاق على سرقة المبالغ المالية حصيلة بيع الوقود بالمحطة وفي سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين وإعداد السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وتجهيز بعض أقنعة الوجه لإخفاء ملامحهم وإمداد باقي المتهمين بكافة المعلومات حول مكان الاحتفاظ بالمبالغ المالية بالمحطة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ 127 ألف جنيه - 4 هواتف محمولة قاموا بشرائها من المبلغ المالي المستولى عليه -السلاح المستخدم "مطواة"- أقنعة الوجه)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.