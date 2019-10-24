مصر | "الداخلية" تسمح لـ3 سجناء بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تسمح لـ3 سجناء بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس (عدد 3 من نزلاء سجن دمنهور رجال ) بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور نساء حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

ويأتي ذلك في إطار استمرار سياسة وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.