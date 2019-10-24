مصر | في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تهدي كرسيا متحركا لسيدة بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تهدي كرسيا متحركا لسيدة بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ما نشرته إحدى الصحف القومية حول التماس مواطنة مقيمة بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية مساعدتها في الحصول على كرسي متحرك.
وعلى الفور تم توفير كرسي متحرك وإهدائه للمواطنة المذكور بمحل إقامتها، حيث تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات إدارة حقوق الإنسان وقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية لمنزل المواطنة، وتم إهدائها الكرسي، حيث وجهت الشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة لمطلبها.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع.