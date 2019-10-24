مصر | في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تهدي كرسيا متحركا لسيدة بالشرقية

وعلى الفور تم توفير كرسي متحرك وإهدائه للمواطنة المذكور بمحل إقامتها، حيث تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات إدارة حقوق الإنسان وقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية لمنزل المواطنة، وتم إهدائها الكرسي، حيث وجهت الشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة لمطلبها.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع.

