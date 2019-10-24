مصر | "بدون تراخيص".. حبس صاحبة شركة عمالة لنصبها على الشباب بالسيدة زينب

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "نسمة. م"، 27 سنة، صاحبة شركة لإلحاق العمالة تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها وبحوزتها كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، وبمواجهتها بالواقعة المنسوبة اليها اقرت بها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بما تقدم.

