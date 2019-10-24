أخبار مصر | ورشة عمل لـ61 واعظا وعالما ليبيا حول خطر الإرهاب على الأوطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة عمل لـ61 واعظا وعالما ليبيا حول خطر الإرهاب على الأوطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورشة عمل على هامش الدورة التدريبية لأئمة ووعاظ وعلماء ليبيا السابعة، تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب".



وتحدث خلالها د. محمد عوض أستاذ التفسير وعلوم القرآن عن خطورة الإرهاب على الأوطان وبين فضيلته جذور الفكر المتطرف وعلاقته بالفكر الوهابي الذي يقوم على تكفير الفرد والمجتمع والدولة ككل.



كما بين فضيلته الخطورة المتمثلة في تنفيذ مخطط تقسيم الدول العربية الذى وضعه الصهاينة، وذلك عن طريق تجنيد الجماعات التى تخدم هذا المخطط مثل جماعة داعش وبوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة.

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ومن جانبه قال د. خالد عمران أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية: "أننا بالأمانة العامة لدار الأفتاء المصرية قد أتخذنا قاعدة إجراءات لتجميع كلمة المفتيين في العالم حتى يتم القيام بالدور الذى وضعه الله في أعناقنا وهو إعادة ترتيب بيت الأفتاء وتفعيل التسامح في مجال الإفتاء والفقه والخطاب الدينى، من ذلك أخلاق ميثاق الإفتاء العالمى الذي يعني بآداب المهنة وأخلاقها في هذا الوقت الذي يحتاج لتفعيل الأخلاق النبوية في حياتنا وضبط مفاهيم الأفتاء وعلاقات المفتيين بكل السياقات المحيطة بهم".



وأضاف أنه قد صدر هذا العام عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي الذى أعادت ترتيب الخطاب الإفتائي من الداخل وإحسان اختيار الفتوى والمفتيين ليصير التسامح واقعا بعد أن كان قواعد وكلمات، هذه تجربة نقدمها لصالح الأوطان والإنسانية كلها.



وفى كلمته أكد اللواء أركان حرب حمدى لبيب فى كلمته جماعات الإرهاب تستغل طوائف الشعب لإشعال نار الفتنة لحدوث الفوضى لتنفيذ مخطط سقوط الدولة وتقسيمها، فضلًا عن اعلانهم الحرب الايدولوجية والاقتصادية والعسكرية على دول الشرق الأوسط، وذلك يمكن تجنبه بالدراية الكاملة ووأد كل أنواع الفتنة.