أخبار مصر | رئيس "جودة التعليم": العمل الرقمي يقلل الجهد والكلفة.. والعالم كله يتجه إليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "جودة التعليم": العمل الرقمي يقلل الجهد والكلفة.. والعالم كله يتجه إليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، لقاءً تنويريا بعنوان (نحو التحول الرقمي في منظومة اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي) بهدف تمكين مراجعي رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم الأزهري من فنيات التعامل مع النظام الرقمي الجديد لمنظومة المراجعة الخارجية والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بجمهورية مصر العربية، الذي أعدته الهيئة مؤخرا، وذلك خلال الفترة من ٢٢- ٢٤ أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبحضور كل من الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية علي محمود طه نائب رئيس الهيئة للتعلم الأزهري، والأستاذة رنداحلاوة مدير عام الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامةصالح مدير إدارة الاعتماد، والدكتور عطية السيد عبد العال مدير إدارة التدريب بالهيئة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن رقمنة منظومة المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول هو تحول حتمي فرضته معطيات المرحلة الحالية حيث يتوجه العالم كله الآن إلى تقليل العمل بالورقيات والعمل بصورة رقمية كاملة بما يضمن سرعة تنفيذ زيارات المراجعة وتقليل الجهد والوقت المبذول والكلفة، وكذلك تيسير التواصل بين الأطراف المعنية في إعداد ومراجعة التقارير، وأكدت أن الهيئة حريصة كل الحرص على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية بالتعليم وتأهيل الكوادر وتدريبها على المستجدات في عمل الهيئة إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمةللاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020 التي ستقوم الهيئة لزيارتها للوقوفعلى مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة.