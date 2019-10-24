أخبار مصر | وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير النقل، كامل الوزير، جولته التفقدية بمحافظتي القليوبية والدقهلية لمتابعة عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل.

وتفقد الوزير، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ورئيسي هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري مشروع تقوية وانشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة.

معلومات عن طريق رافد جمصة





ويبلغ طول الطريق 50 كم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مليار و50 مليون جنيه.

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تفاصيل الجولة





وتفقد الوزير قطاعات المشروع، والتقى العاملين والفنيين ورؤساء الشركات المنفذة.

وأكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق وأعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.

ووجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.