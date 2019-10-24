أخبار مصر | زمالة المعلمين: صرف 1479 حالة مستحقة للميزة التأمينية بقيمة 26 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زمالة المعلمين: صرف 1479 حالة مستحقة للميزة التأمينية بقيمة 26 مليون جنيه خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة) برئاسة خلف الزناتي، رئيس مجلس الإدارة ونقيب المعلمين، أسماء 1479 حالة مستحقة للميزة التأمينية، ويبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للحالات المذكورة 26 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي وتم صرفها كميزة تأمينية ما بين خروج على المعاش وورثة وتسوية.

يذكر أن الميزة التأمينية لصندوق الزمالة ظلت ثابتة لمدة 15 عام على مبلغ 13 ألف جنيه قبل تولي المجلس الحالي للصندوق والذي قام بتعظيم الفائدة على الودائع لتصل الميزة التأمينية الى 22 ألفا و770 جنيها للمعلم.

ويتم الإعلان عن أسماء الحالات المستحقة للميزة التأمينية على صفحة الفيس بوك الخاصة بصندوق الزمالة بالإضافة الى صفحة نقابة المهن التعليمية ويتم صرف المبلغ المستحق عن طريق الرقم القومي من أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتختلف الأعداد المستحقة للميزة التأمينية من نقابة فرعية لأخرى طبقًا لأعداد المعلمين الخارجين على المعاش أو من قاموا بالتسوية أو ورثة المعلم المتوفى وفيما يلي توزيع الحالات المستحقة للميزة التأمينية هذا الأسبوع بكل محافظة.

أسوان 24 حالة – مصر الجديدة 16 حالة – أسيوط 63 حالة – كفر الشيخ 28 حالة – الإسماعيلية 29 حالة – كفر الدوار 31 حالة – الأقصر 25 حالة – قنا 55 حالة – الجمرك 2 حالة – غرب القاهرة 7 حالات – الزيتون 16 حالة – غرب الجيزة 38 حالة – السويس 24 حالة – عابدين 3 حالات – الشرقية 125 حالة – طنطا 37 حالة – العامرية 11 حالة – شمال سيناء 26 حالة – الفيوم 23 – شمال القاهرة 9 حالات – بني سويف 32 حالة – شمال الجيزة 9 حالات – مصر القديمة 11 حالة – ملوي 9 حالات – وسط الإسكندرية 13 حالة – وسط القاهرة 3 حالات – القاهرة الجديدة 3 حالات – شرق القاهرة 26 حالة – المحلة 51 حالة – شرق الإسكندرية 29 حالة – المعادي 14 حالة – شبرا والشرابية 6 حالات – شبرا والشرابية 6 حالات – المنصورة 112 حالة – شبرا الخيمة 18 حالة – المنوفية 102 حالة – سوهاج 60 حالة – المنيا 63 حالة – دمياط 76 حالة – الوادي الجديد 4 حالات – دمنهور 39 حالة – الوايلي 8 حالات – دسوق 19 حالة – بنها 67 حالة – حلوان 15 حالة – بورسعيد 5 حالات – جنوب- سيناء حالة واحدة – جنوب الجيزة 35 حالة – جنوب القاهرة 16 حالة – مطروح 9 حالات – ميت غمر 6 حالات – وسط الجيزة 26 حالة.

