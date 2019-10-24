أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة بالترويج للسياحة المصرية لدى بريطانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة بالترويج للسياحة المصرية لدى بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالبيان الصادر من الحكومة البريطانية بشأن استئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، مُطالبًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالترويج للسياحة المصرية لدى بريطانيا لاستغلال استئناف الرحلات البريطانية لشرم الشيخ.

وقال مسعود، إن مصر لديها أفضل 3 نجوم فى كرة القدم يلعبون فى الدورى الإنجليزى وهم اللاعبون محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه واحمد حجازى، مؤكدا أن هؤلاء النجوم الثلاثة لديهم القدرة والكفاءة للترويج ليس للسياحة المصرية ولكن لجذب الاستثمارات البريطانية لمصر وأيضا لديهم القدرة على إفشال جميع السموم والإشاعات والأكاذيب التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الارهابية داخل المجتمع البريطاني.

كما أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن قرار استئناف الرحلات البريطانية لشرم الشيخ يعد مؤشرا مهما ويدل على الأمن والأمان والاستقرار داخل مصر بصفة عامة وداخل مدينة السلام شرم الشيخ العالمية بصفة خاصة إضافة الى أنه دليل على العلاقات والثقة بين مصر وبريطانيا متوقعا أن تكون لهذه الخطوة المهمة آثارها الإيجابية والكبيرة على توافد الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية بصفة عامة ولمطار شرم الشيخ بصفة خاصة.