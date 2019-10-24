أخبار مصر | تحرك برلماني لحل أزمة وقف صرف معاش "تكافل وكرامة"

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تقدم النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى، التابع لمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى ووزير التضامن الاجتماعي، لسرعة حل أزمة وقف صرف معاش "تكافل وكرامة" لمئات المستحقين.

وأوضح "خلاف" في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن معاش "تكافل وكرامة" هو بمثابة طوق نجاة لأبناء شعبنا من الفقراء ومحدودي الدخل منهم، في ظل توحش الغلاء وارتفاع الأسعار وظروف المعيشة التي يشهد عليها الجميع، إلا أن وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلت فأصبحنا أمام أزمة، دون سابق إنذار أو إخطار، بحجة تطبيق معايير جديدة في المنظومة، لا نعرف ماهيتها ولا أساسها، والمواطن الغلبان يدفع الثمن.

وتابع النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى، التابع لمحافظة بني سويف،: "كان من باب أولى فتح الباب أمام إدخال عناصر جديدة إلى المنظومة ممن يعانون من الفقر وقلة اليد، بدلًا من أن نتفاجئ بخروج المئات من المنظومة، بما يساهم في رفع المعاناة عليهم".

وأكد على أن رئيس الوزراء وعد بحل الأزمة خلال لقائه الأخير مع مجلس النواب، وهو ما نأمل من السيدة الوزيرة، ترجمت توجيهاته، على أرض الواقع، وسرعة صرف المعاش للمستحقين، وتفعيل الفيزا التي تم إيقافها من جديد.