أخبار مصر | بيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول تجارب المحافظات في مواجهة الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول تجارب المحافظات في مواجهة الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول التجارب التى قامت بها المحافظات لمواجهة الاثار السلبية للسيول والأمطار أثبت واقع تعرض القاهرة الكبرى للامطار أنها فاشلة وأنها للشو الإعلامى فقط، معتبرا الملايين من الجنيهات التى تم صرفها على هذه التجارب بمثابة إهدار للمال العام وهو ما يتطلب محاسبة ومحاكمة جميع المحافظين على هذه الاموال.

وطالب محروس، الحكومة بالإسراع فى مواجهة الاثار السلبية للأمطار التي تتعرض لها حاليا محافظات الوجه البحرى، خاصة كل فى كل من محافظتى البحيرة والاسكندرية قبل أن تتفاقم الأمور والآثار السلبية للامطار بعد أن غرقت القاهرة الكبرى فى شبر ميه بعد تعرضها للأمطار لمدة نصف ساعة فقط محذرا الحكومة من التهاون فى مواجهة الاثار السلبية للامطار والسيول.

وطالب من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لوضع خطط وتجارب جديدة وبديلة لمواجهة جميع الآثار السلبية للسيول والأمطار التى تتعرض لها المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحرى بصفة خاصة خلال موسم الشتاء.

وقال النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، أن التقارير التى يرفعها المحافظون لرئيس مجلس الوزراء عن ادائهم والاوضاع داخل المحافظات كلها كذب وتضليل وغير حقيقية مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى ان يتابع بنفسه اداء المحافظين لانهم السبب فى جميع المشكلات والأزمات التى تعترض مسيرة التنمية داخل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.