أخبار مصر | بيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول تجارب المحافظات في مواجهة الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول تجارب المحافظات في مواجهة الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب محروس، الحكومة بالإسراع فى مواجهة الاثار السلبية للأمطار التي تتعرض لها حاليا محافظات الوجه البحرى، خاصة كل فى كل من محافظتى البحيرة والاسكندرية قبل أن تتفاقم الأمور والآثار السلبية للامطار بعد أن غرقت القاهرة الكبرى فى شبر ميه بعد تعرضها للأمطار لمدة نصف ساعة فقط محذرا الحكومة من التهاون فى مواجهة الاثار السلبية للامطار والسيول.
وطالب من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لوضع خطط وتجارب جديدة وبديلة لمواجهة جميع الآثار السلبية للسيول والأمطار التى تتعرض لها المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحرى بصفة خاصة خلال موسم الشتاء.
وقال النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، أن التقارير التى يرفعها المحافظون لرئيس مجلس الوزراء عن ادائهم والاوضاع داخل المحافظات كلها كذب وتضليل وغير حقيقية مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى ان يتابع بنفسه اداء المحافظين لانهم السبب فى جميع المشكلات والأزمات التى تعترض مسيرة التنمية داخل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.