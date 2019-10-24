أخبار مصر | وزيرة التضامن تضع حجر أساس تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تضع حجر أساس تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، وبحضور عدد واسع من خبراء العمل الإجتماعى والتنموى فى مجال الإعاقة، حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع فى إطلاق إشارة البدء فى العمل لبناء مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى متكامل للفتيات من ذوى الاعاقة الذهنية، وذلك بقيمة اجمالية تقديرية 84 مليون جنيه.

أكدت والى أن مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة أحدى أقدم من المؤسسات فى مصر المخصصة فى رعاية كبار السن من ذوى الاعاقة الذهنية من الفتيات، حيث توفر لهن الاقامة والخدمات المتكاملة وهى فى حاجة إلى تطوير واسع وقد تم بالفعل رفع كفاءة وتحسين المبانى القائمة ولكن هناك حاجة إلى تطوير شامل بالمؤسسة وهو ما تم تدشينه اليوم بتكلفة قدرها 84 مليون جنيه وسيضمن التطوير اقامة مبان للاقامة والاعاشة واخرى خدمية وترفيهية وسيتم العمل على مدى 24 شهر.

أشارت والى إلى أن البنية التحتية ستكون مؤهلة ومتضمنة أكواد الإتاحة التى تناسب الإعاقات المتنوعة وسيتم تطويرها ليكون بها إستيعاب أعداد أكثر من الموجودة حاليا بالمؤسسة، بالإضافة إلى الإهتمام بتطوير البرامج التدريبية المقدمة، بحيث يتتضمن أعمال تنمية وأعمال يدوية قادرة على تنمية وأستغلال قدرات الأبناء والأنشطة الرياضية الملائمة.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحكيم حموده نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن اليوم يشهد وضع حجر الاساس لأعمال تطوير مؤسسة مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة والتى تتضمن إنشاء مبنى للإقامة على مساحة 1200 متر وتستمر المرحلة الاولى لمدة 12شهر بتكلفة 54مليون جنيه والمرحلة الثانية ستكون بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه لإنشاء مبنى خدمى وترفيهى وتستمر ايضا لمدة 12شهر، موجها الشكر لكل الجهات المانحة والداعمة للجهود فى هذا المجال كما وجه التحية لشهداء مصر الابطال فى إطار الإحتفال بذكرى مرور 46 عام على حرب أكتوبر المجيدة.

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هذا ويأتى الهدف العام من المشروع زيادة السعة الإستيعابية من 60 إلى 120 سرير واعادة توزيع المبانى وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز، وذلك فى إطار التطوير للخدمات المقدمة.

وعلى هامش الإحتفال أفتتحت والى إفتتاح معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة لذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع ضم العديد من المنتجات والاشغال اليدوية من أعمال الخزف والفخار واشغال الخرز والكروشيه والخوص، حيث اشادت بجودة وتصميميات المشغولات كما شهدت والى فعاليات الحفل المقام للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابنا وابنة من المعاقين ذهنيا فى استعراضات وأغاني وطنية، حيث قدم الابناء اغانى يحكى أن وادينا النهاردة ولا اى كلام فى استعراضات غنائية أستعرضت مهارات الأبناء التى تم تدريبهم عليها.

وجديرا بالذكر فان مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة والتى تقع على مساحة 1ونصف فدان هى إحدى ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع وهى مؤسستى التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج ومؤسستى التثقيف الفكرى والأحداث الضاليين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس والذى يضم مؤسسة تثقيف فكرى ومركز علاج وتاهيل حالات التوحد ومركز علاج وتاهيل حالات الشلل الدماغى ومركز للعلاج طبيعى وأخر لتدريب الابناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة.