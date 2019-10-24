أخبار مصر | تحرك برلماني ضد سياسات عمل وزيرة البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني ضد سياسات عمل وزيرة البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انتقادات حادة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على موقفها باستدعاء فريق عمل التفتيش البيئي التابع للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة خلال جولتها التفقدية لمتابعة الأوضاع البيئية ببنها بالتزامن مع التقلبات الجوية في موسم نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقال "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة البيئة، إن "ياسمين فؤاد" خلال الجولة لاحظت وجود حريق مخلفات زراعية بطريق بنها أثناء عودتها من المنصورة وعلى الفور وجهت بسرعة إطفاء الحريق، وتم تحرير محضر على الفور لصاحب الحيازة الزراعية بناء على التنسيق مع الإرشاد الزراعى والمحليات.

وتساءل وكيل لجنة النقل والمواصلات: هل هذا هو دور الوزيرة؟ وماذا عن المسئولين عن البيئة بالمنطقة؟ مؤكدًا أن المئات من حرائق المخلفات واكوام القمامة تملأ الشوارع والميادين وبجوار المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية فأين الوزيرة من هذه المخالفات الصارخة؟

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن السياسات الفاشلة لوزيرة البيئة هي السبب وراء تفشى مشكلة القمامة مطالبا بإلغاء هذه الوزارة والاكتفاء بجهاز شئون البيئة مع منحه اختصاصات كبيرة وتعديل القوانين الخاصة بالبيئة تتضمن عقوبات مشددة تصل الحبس الوجوبى لكل من يتسبب في تلوث البيئة بأى صورة من الصور واصفا موقف وزيرة البيئة بتحرير محضر للمخالفة بأنه للشو الإعلامي فقط، وتابع:"إن تعرض عدد من المحافظات للأمطار أكد أن سياسات وزارة البيئة في ملف القمامة "سمك - لبن - تمر هندى"، مطالبا من وزيرة البيئة أن تتجول على قدميها داخل الشوارع والحوارى بالمناطق العشوائية في المحافظات التي تعرضت للأمطار لترى بنفسها أن أكوام القمامة تسببت في مأساة للمواطنين الغلابة داخل هذه المناطق بسبب الطين والزفت الناتج عن أكوام القمامة والزبالة ناهيك عن الروائح الكريهة".