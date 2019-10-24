أخبار مصر | طلب إحاطة حول عدم قيام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بإجراء الصيانة الدورية للمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول عدم قيام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بإجراء الصيانة الدورية للمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم قيام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بإجراء الصيانة الدورية للمدارس، مما أدى إلى وقوع مروحة سقف بمدرسة سمير فهمى كادت أن تؤدى بحياة الأطفال.

وقالت فراج، إن فقدان الصيانة الدورية وعدم المتابعة بصفة منتظمة، يؤدى إلى تكرار الحوادث والكوارث التي تؤدى بحياة الأطفال وبالتالي فهو أمر جسيم لا يمكن السكوت عليه حيث أن سلامة أطفال مصر تأتى في المقدمة، لافتا إلى أن هناك بعض السلبيات الأخرى المتمثلة في (غياب النظافة واحترام آدمية الأطفال والتقاعس عن إجراءات النظافة داخل المدارس في العام الدراسى الجديد، وعدم تسليم الكتب للطلاب).

كما انتقدت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، قيام الإدارة التعليمية الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وإلزام أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية شهرية مقابل التعاقد مع مدرسين للفصل لخلو بعض المدارس من المدرسين مثل ما حدث في مدرسة إبراهيم الرفاعى وغيرها، وبالفعل يقوم أولياء الأمور بدفع مبالغ شهرية ليكى يأتوا بمدرسين وللآسف غير مؤهلين، مؤكدة أن الإدارة التعليمية تضرب بعرض الحائط ما تقوم به الدولة من مجهود لتطوير التعليم والأداء وتؤدى أفعالها إلى هز ثقة المواطن وبالتالي فهى لا تراعى أسس التربية والتعليم لتنشئة أطفال سليمى العقل والتنفس والبيان إلى وصل الحال إلى إلزام أولياء الأمور بدفع مرتبات لاستقدام مدرسين.

وطالبت فراج وزارة التربية والتعليم بوضع حد لما يحدث في منظومة التعليم من أجل الحفاظ على مستقبل أولادنا الطلاب.