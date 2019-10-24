أخبار مصر | طلب إحاطة حول مصرع الطفل "هيثم" بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول مصرع الطفل "هيثم" بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "حساسين"، إن الطفلة البريئة مروة الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، أنهت درسها الخصوصي في أحد الأحياء المجاورة لمحل إقامتها، وعندما شاهدت سقوط الأمطار بغزارة، انتظرت حتى تهدأ لتسير مع زميلتها إلى المنزل لكن نظرا لارتفاع منسوب المياه لجأت الصغيرة إلى أحد أعمدة الإضاءة للاستناد عليه وبمجرد لمسه سقطت في المياه التي كانت مليئة بالشحنات الكهربائية.
وأضاف النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن الإهمال الحكومى يتسبب في مثل هذه الكوارث الخطيرة، مطالبا من جميع المسئولين عن الكهرباء والمحليات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تكفل عدم تعرض أعمدة الكهرباء لمخاطر مياه الأمطار حتى لو أدى الأمر إلى قطع وفصل التيار الكهربائي عن المناطق التي تتعرض للأمطار حفاظا على أرواح المواطنين وفى مقدمتهم أطفالنا الأبرياء.