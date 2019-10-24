أخبار مصر | طلب إحاطة حول مصرع الطفل "هيثم" بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول مصرع الطفل "هيثم" بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول مصرع الطفل أحمد هيثم البالغ من العمر عامين وشهر بصعق كهربائى بعد لمسه لعمود إنارة قريب بمنزله بقرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بسبب الأمطار ومصرع الطفلة مروة صادق أيضا بصعق كهربائي في مدينة العاشر من رمضان بسبب مياه الأمطار.

وقال "حساسين"، إن الطفلة البريئة مروة الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، أنهت درسها الخصوصي في أحد الأحياء المجاورة لمحل إقامتها، وعندما شاهدت سقوط الأمطار بغزارة، انتظرت حتى تهدأ لتسير مع زميلتها إلى المنزل لكن نظرا لارتفاع منسوب المياه لجأت الصغيرة إلى أحد أعمدة الإضاءة للاستناد عليه وبمجرد لمسه سقطت في المياه التي كانت مليئة بالشحنات الكهربائية.

وأضاف النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن الإهمال الحكومى يتسبب في مثل هذه الكوارث الخطيرة، مطالبا من جميع المسئولين عن الكهرباء والمحليات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تكفل عدم تعرض أعمدة الكهرباء لمخاطر مياه الأمطار حتى لو أدى الأمر إلى قطع وفصل التيار الكهربائي عن المناطق التي تتعرض للأمطار حفاظا على أرواح المواطنين وفى مقدمتهم أطفالنا الأبرياء.