أخبار مصر | برلماني: تنفيذ التطبيق الضرييبي على إعلانات مواقع التواصل يمثل أهمية كبيرة

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قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن السوشيال الميديا أصبحت أشبه بمتجر كبير يحتوي على كل شيء يريده أي شخص من ملابس وأدوات منزلية وإلكترونية، وتحت عبارات تسويقية جاذبة، واتجه المواطنون إلى الاعتماد على التجارة الإلكترونية كحل، وبديل لضيق الوقت، وتوفير تكلفة المواصلات والبحث عن كل ما هو جديد.

وقال بركات، إنه بالرغم من كون التجارة الإلكترونية أوفر بكثير لأي تاجر من العمل في المحال بالأسواق، إلا أن المشكلة في عدم وجود قانون يحمي كلًا من المستهلك من سوء المنتج أو عدم التزام بمعايير الجودة، وكذلك عدم وجود قانون يحمى التاجر من عدم التزام العملاء.