أخبار مصر | محافظ الجيزة يعتمد أكبر حركة ترقيات للموظفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعتمد أكبر حركة ترقيات للموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية 3 آلاف و641 موظفًا اعتبارا من 1 يوليو 2019.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 30 مارس الماضي، بإجراء أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكل من أستوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

شمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن حيث أكد المحافظ أن الحركة تضمنت ترقية 2771 موظف تخصصي وفني و862 موظف خدمات معاونة وحرفي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة، له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة كما حثهم على التفاني في العمل وبذل أقصى جهد لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن مادة (5) من قرار الجهاز تمنح الموظف اعتبارا من 172019 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.