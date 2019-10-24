شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحدد موعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

Advertisements

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «20- 24»، إسكندرية «18- 23»، قنا «20- 28»، الأقصر «18- 30»، أسوان «19- 30».

أما عن توقعات السبت، فيسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

أما الأحد المقبل، فهناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار هناك وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.