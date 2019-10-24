شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ الدولى، الخميس، للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

وتابع «المصري» الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لمبنى الركاب (2) بالمطار بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والذى يأتى في إطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصاً في الموسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

واستمع وزير الطيران لشرح تفصيلي من الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق شوري، مدير مطار شرم الشيخ، عن مراحل تطوير المبنى تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن مشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا ومن المقرر زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.

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كما شملت عمليات التطوير بالمطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركتي السفر والوصول داخل المطار.

كما تفقد الوزير جميع مرافق المطار وغرفة كاميرات المراقبة واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين وبخاصة مرحلة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق يونس المصرى الشكر لجميع العاملين بالمطار على ما يبذلونه في أداء المهام المنوط بهم خلال الفترة الماضية، وهنأهم على اجتياز مراحل تجديد ترخيص مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدني، وحثهم على مضاعفة المجهود والاستمرار في العمل من أجل توفير خدمات شاملة لجميع المسافرين من وإلى المطار.

ويأتي مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.