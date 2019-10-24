شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطروح يتابع جهود إزالة مياه الأمطار على الطريق الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، ميدانيا منسوب مياه الأمطار بوادي الشقوق بالكيلو 4، ومتابعة حالة السواتر التربية بمجرى السيل، وإزالة مياه الأمطار من الطريق الدولي، تحت إشراف مدحت الصباغ، ومحمد مصطفى، نواب رئيس المدينة، وإبراهيم دياب، مدير إدارة تحسين البيئة، وفتحي براني، مدير إدارة شؤون البيئة بمجلس المدينة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بمتابعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والأحياء.
وقال «المعداوي» إنه تم التأكد من السدود والسواتر التربية بطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان عدم انحراف المياه عن مجري السيل لسلامة المنازل بالمنطقة، مؤكدا مخاطبة مديرية الطرق لمتابعة حالة الطرق بعد إزالة مياه الأمطار بالطريق الدولي، مشيرا إلى أن مجلس المدينة يعمل على مدار 24 ساعة ويتلقى الشكاوى والاستغاثات على الرقم 0464933105.
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