شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي القاهرة»: تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بـ«الأسمرات 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة المحافظ اللواء خالد عبدالعال، على تعديل خط التنظيم بالشارع المار بعزبة البوليس بنطاق حي المعادي من 25 مترا إلى 17 مترا طبقاً للواقع على الطبيعة، بناء على الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيلاً عليهم لتقنين أوضاع العقارات المقامة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 24769 متر مربع بمشروع الإسكان الاقتصادي «الأسمرات 3» لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب الأسمرات لخدمة شباب المنطقة، وتوسعة قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على أن تلتزم المديرية بالاشتراطات البنائية الخاصة بمراكز الشباب.