شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء 5 كباري بطريق بنها- المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ورئيسا هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها- المنصورة، بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق (أسنيت- كفر شكر- صهرجت- بشلا- طنامل)، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه، حيث تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وتفقد وزير النقل القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها لمتابعة معدلات التنفيذ، والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري، وأن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها، مشيرا إلى أن كباري كفر شكر وصهرجت وبشلا سيتم الانتهاء منها في منتصف الشهر القادم وكوبري طنامل بداية الشهر القادم (وبالنسبة لكوبري اسنيت سيتم الانتهاء من اتجاه المنصورة في نهاية ديسمبر القادم، والاتجاه الآخر باتجاه بنها يونيو 2020)، مشيرا إلى أن كافة أعمال تقوية وإعادة تأهيل وإعادة رصف الطريق سيتم الانتهاء منها في بداية فبراير 2020.

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وخلال الجولة، قال وزير النقل، في تصريحات صحفية، إن مشروعات الطرق والكباري لها أهمية كبيرة في إحداث التنمية الشاملة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال، والتى كان لها أكبر الأثر في تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية، لافتا إلى أن مشروع تطوير طريق بنها- المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تأمين سلامة المرور، وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، مشيرا إلى أن الكبارى التي يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وأشار إلى أن المشروع بدأ بإنشاء 4 كباري في «كفر شكر، وصهرجت الكبرى، وبشلا، وطنامل»، مضيفا: «عندما توليت الوازرة وجدت (اسنيد) مكتظة بالسكان ونفس الحال في باقي المناطق، فزادت عدد الكباري إلى 5 كباري».

وأضاف أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين: الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل، بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، على أن طريق المنصورة هو الشريان الرئيسي الذي يربط الدقهلية بالقاهرة، والوزير يتابع بشكل شهري كل الكباري ويري الإنجاز الذي تم، وبنهاية العام سيكون الطريق على الوضع الذي يستحقه، بالإضافة إلى الطرق التي يتم تطويرها.