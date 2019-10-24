شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى «مسك للإعلام» في القاهرة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف القاهرة «منتدى مسك للإعلام»، السبت المقبل، والذي يستعرض عددا من التقنيات المتطورة التي باتت تسيطر على صناعة الإعلام، وذلك في جلسة تحمل عنوان «التحولات الذكية في صناعة الإعلام»، والتي سوف تتطرق لتقنيات مثل روبوتات الدردشة والواقع الافتراضي وتقنية تحسين محركات البحث والصحافة الآلية والطائرات المسيرة ومنصات الفيديوهات المباشرة.

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وذكر بيان للسفارة السعودية في القاهرة، الخميس، أن تقنية روبوتات الدردشة «شات بوت» تعتمد على تتبع الأخبار الرئيسية، وتظهرها للمستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب اهتمامه وتاريخه في محركات البحث، فيما تمكن تقنية الواقع الافتراضي المستخدم من أن يكون وسط الحدث، وتنقل له مشهدًا واقعيًا ينتج عنه تفاعلًا عاليًا مع الأحداث الراهنة، في حين تعتبر تقنية تحسين محركات البحث (SEO) ضمن أكثر التقنيات التي يحتاجها صانع المحتوى، خصوصا مع التحديثات المستمرة التي دخلت عليها، وتستخدم من أجل تحسين ظهور المحتوى الإلكتروني في أعلى نتائج محركات البحث.

وأضاف البيان: «أما تقنية الصحافة الآلية التي يستعرضها المنتدى أيضًا من خلال إحدى جلساته، فهي تساعد الصحفي أو الناشر في عمليهما، إذ تترجم وتحلل البيانات من أجل صناعة المحتوى، بينما تستخدم تقنية الطائرات المسيرة «الدرون» لجمع البيانات أو لأغراض إعلانية، حيث تعتبر وسيلة أقل تكلفة من استخدام الهليكوبتر، وأكثر فاعلية في التقاط المقاطع، بينما تتيح تقنية منصات الفيديوهات المباشرة للصحف والبرامج التلفزيونية تقديم نشراتها اليومية بعرض مباشر لجذب الجمهور وإشراكهم في الحَدث».

وتتقاطع أهداف المنتدى مع أهداف مؤسسة مسك الخيرية في تنمية المهارات الإعلامية، ومواكبة أحدث الممارسات في مجال الإعلام، من منطلق أهمية ألا يتخلى الإعلام عن مسئوليته الاجتماعية كوسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى الوعي وترتقي بالمجتمع والوطن، إذ إن اهتمام «مسك الخيرية» بالإعلام كركيزة أساسية بدأ مبكرًا منذ تأسيسها، من خلال إطلاق ملتقى «مغردون» وكذلك ملتقى «شوف»، اللذين دمجا فيما بعد في منتدى مسك للإعلام.