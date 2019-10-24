شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توقع 4 اتفاقيات تعاون مع جامعات «فرنسية ومكسيكية وألمانية وعمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام جابر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على توقيع اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات مكسيكية وعمانية والمانية وفرنسية .

وقال «جابر» أنه تم الموافقة على توقيع إتفاقية التعاون بين معهد إدارة الشركات (IAE) بجامعة بواتيه بفرنسا والقسم الفرنسي للإدارة بالإسكندرية ( DFGA) بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، واتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة خواريس اوتونوموس تاباسكو بالولايات المتحدة المكسيكية، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة فيليبس ماربورج بألمانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والكلية الحديثة للتجارة والعلوم بسلطنة عمان Modern College and Science، في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن التعاون المشترك.

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وأكد مجلس الدراسات العليا والبحوث على ضرورة تيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة خلال الفترة القادمة، وذلك بغية تنمية قدراتهم وخبراتهم العملية والعلمية، كما أكد «جابر» على ضرورة زيادة أعداد أطباء وزارة الصحة المتقدمين للدراسات العليا، لاسيما بعد انطلاق مشروع التأمين الصحي بجمهورية مصر العربية وضرورة تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كما أحيط المجلس علما ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وبمقتضاه يتم منح الطلاب والطالبات الملتحقين بكليات ومعاهد الجامعة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من المستحقين للحافز الرياضي الفائزين ببطولات أوليمبية وعالمية وافريقية منحا دراسية نتيجة لتميزهم وتفوقهم ومساهمتهم في رفع راية جمهورية مصر العربية في المحافل العالمية.

كما استعرضت الدكتورة ألاء جعفر، المدير التنفيذي لوحدة المكتبة الرقمية بالجامعة عرضا تفصيليا بشأن استهلاك بعض الأبحاث والرسائل عند فحصها من خلال نظام IThenticate أكثر من وحدة، ووافق المجلس على أن تتحمل الجامعة تكلفة شراء وحدات إضافية لتغطية النقص في الواحدت وما يزيد سيكون للعام القادم، على أن يدفع الباحث القيمة المالية الفعلية للوحدات المستخدمة في فحص اتتاجه.