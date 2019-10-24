شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة الطقس السيئ.. احذر «فوبيا الرعد» (الأعراض) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مصر خلال اليومين السابقين تغيرا شديدا في درجات الحرارة، إذ حلت موجة باردة بشكل مفاجئ صاحبتها أمطار غزيرة وبرق ورعد.

وأصبحت تلك الظواهر على مدار يومين هي حديث الناس، نظرًا للأزمات التي سببتها تلك الأمطار، الأمر الذي جعل دعاء الرعد والبرق يتصدر قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل، ذلك لوجدود قطاع من الناس يعانون من الخوف من الرعد والبرق.

وتعتبر الفوبيا من أشهر الأمراض النفسية التي تصيب البشر وتتنوع بين أشياء معروفة كالمرتفعات والأماكن المغلقة، وأخرى غريبة قد لا تتوقع أن هناك من يصاب بالخوف المرضي منها المياه وأنواع معينة من الطعام.

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وإذا كنت قد تعرضت لظواهر كالرعد أثناء وجودك بين الأسرة أو مجموعة من الأصدقاء فربما جمعك هذا الموقف بشخص يتأذى من هذه الأصوات والأنوار التي تظهر في السماء، أو ربما شاهدت شخصا يمتنع عن الخروج من المنزل أو يسد أذنه لتفادي سماع الأصوات، كذلك ربما تتأذى أنت من تلك الظواهر دون تفسير واضح، فهل هذا الخوف يعد مرضا؟.. الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الأمراض النفسية يجيب.

قال دكتور مجدي إبراهيم إن الفوبيا هي الخوف الشديد والمرض من أشياء معينة ومحاولة تجنبها وتفاديها بكل الطرق، وفي حالة التعرض لتلك الأشياء يحدث توتر وقلق ومجموعة من الأعراض الجسدية أيضًا والتي تتمثل في التعرق الشديد وارتفاع ضربات القلب والرغبة في دخول الحمام وغيرها من الأعراض التي تعكس حالة عدم الاستقرار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن فوبيا الرعد والبرق تعتبر ضمن أنواع الفوبيا المعترف بها والمتعارف عليها، ولكنها نادرة الحدوث في مجتمعنا نظرًا لقلة التعرض للموقف، إذ إن سقوط الأمطار التي يصاحبها الرعد والبرق يحدث بشكل غير متكرر في مصر.

وأوضح أن حالات الخوف التي أصابت بعض الأشخاص خلال اليومين الماضيين بسبب تلك الظواهر، لا يمكننا تصنيفها كخوف مرضي، بل هي فقط حالة من التوتر، مشيرًا إلى أن الإصابة بهذا النوع من الفوبيا في مجتمعنا هو ليس مستحيلًا لكنه نادر الحدوث.

وتابع أنه في حالة إصابة شخص بتلك الفوبيا يتم علاجه كأي مرض نفسي من خلال العلاج السلوكي الذي يتمثل في عدة جلسات مع المريض وتمرير أفكار له تؤكد عدم استدعاء الأمر للخوف بالإضافة للعلاج الدوائي معًا.