شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح ملتقى "سفراء المياه" للأطفال على هامش أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير الموارد المائية والرى، ملتقى أنشطة للأطفال تحت عنوان "مُلتقى سفراء المياه الصغار" على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه 2019" الذى يعقد فى الفترة من 20 -24 أكتوبر تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه".

ويهدف هذا النشاط الذى شارك فيه تنظيمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم، إلى رفع وعي الأطفال حول تحديات المياه، وتشجيعهم على نشر رسائل الحفاظ على المياه للأطفال الأخرين في كل مكان. حيث اقيمت العديد من الأنشطة خلال فترة إنعقاد مُلتقى سفراء المياه الصغار يومى 23 و24 أكتوبر. وتنوعت هذه الأنشطة بين مسابقات متعلقة بالمياه، ومحاضرات تثقيفية، وورش عمل أدبية، وأنشطة رسم وعروض دمى.



ويأتى (مُلتقى سفراء المياه الصغار) لدعم قطاع المياه ورفع الوعي لدى الأطفال والشباب بأهمية قضية المياه والحفاظ عليها لبناء اجيال جديدة مؤمنة بأهمية الحفاظ على المياه ودعم موقع مصر كمركز إقليمي لنقل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

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الجدير بالذكر أن هذا النشاط جاء ليعكس مدى أهميــة موضــوع المياه لمجتمعاتنــا، وللتأكيد على أهمية دور الأطفال في مستقبل إدارة الموارد المائية، وفقًا لقدراتهم المتطورة وزيادة استقلاليتهم، للمشاركة في عمليات صنع القرار في المستقبل، حيث عندما يتعلم الأطفال توصيل الآراء وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، فإنهم يطورون شعورًا بالانتماء والعدالة والمسؤولية ،كما يشارك في معرض الأطفال طلاب المدارس الفائزة فى المسابقة القومية لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها.



ملتقى "سفراء المياه" للأطفال



ملتقى "سفراء المياه" للأطفال