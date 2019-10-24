شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو... دار الإفتاء توضح حكم التيمم خشية الوضوء بماء بارد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب حلول فصل الشتاء الذى يتسم بانخفاض درجات الحرارة ما يؤثر على درجة برودة المياه، ورد إلى دار الإفتاء المصرية اليوم سؤالا خلال البث المباشر الذى أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين جاء نصه:"ما حكم التيمم للوضوء إذا كان الماء بارداً".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"إذا كان يخشى المرض وإذا استعمل هذا الماء البارد يحدث ضرر له ولا يوجد ما يسخن هذا الماء فلا مانع من ذلك".

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وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إذا لم يكن هناك ضرر ووجد ما نسخن به الماء وكان التيمم من أجل الاستسهال فهذا لا يجوز".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.